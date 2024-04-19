Тоттенхэм интересуется воспитанником Арсенала

Серж Гнабри может перейти в лондонский клуб.

Лондонский Тоттенхэм планирует усилить линию атаки.

Как сообщает издание Football Insider, "шпоры" интересуются игроком Баварии Сержем Гнабри, которого могут продать за 60 млн евро.

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Известно также то, что если Юлиан Нагельсманн вновь возглавит мюнхенцев, то будущее Гнабри будет под большим вопросом, ведь при руководстве Юлиана он потерял место в старте сборной Германии.

Отметим, что с 2011 по 2015 год, в возрасте с 15 до 19 лет, Серж воспитывался в академии лондонского Арсенала, который является главным принципиальным сопернико

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