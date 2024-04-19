Зидан не уверен, что хочет работать в Баварии и следит за другим европейским грандом

Новыми подробностями о ситуации с Зинедином Зиданом поделилось французское издание L’Équipe.

Напомним, ранее часть изданий уже определила француза в Баварию, а другая часть опровергла эту информацию. На текущий момент неизвестно, чья информация наиболее достоверна.

Если верить французской прессе, Зидан сам не знает, хочет ли возглавить Баварию. С одной стороны, у него есть хорошие связи со многими в руководстве мюнхенцев, а с другой - он не хочет учить немецкий.

Также сообщается, что француз внимательно следит за ситуацией в Манчестер Юнайтед и даже готов к осбуждению, если последует предложение.

Ранее также сообщалось, что Бавария уже переключилась на другого специалиста.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!