В Баварии определились с новым кандидатом на пост главного тренера
Рангник стал главным претендентом на вакантное место.
Журналист Георг Хольцнер из Кicker называет Ральфа Рангника "горячим" кандидатом на роль главного тренера Баварии.
Рангник, который в настоящее время работает в сборной Австрии, рассматривается в качестве потенциального преемника в Мюнхене.
Вариантами также рассматриваются Зинедин Зидан и Унаи Эмери, но француз особенно выделяется из-за своего успешного тренерского опыта и личных качеств.
Ранее сообщалось, что авторитетный журналист опроверг информацию о том, что Зидан возглавит Баварию.
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