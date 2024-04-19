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В Баварии определились с новым кандидатом на пост главного тренера

Рангник стал главным претендентом на вакантное место.
Сегодня, 20:24
Ральф Рангник / Getty Images
Ральф Рангник / Getty Images

Журналист Георг Хольцнер из Кicker называет Ральфа Рангника "горячим" кандидатом на роль главного тренера Баварии.

Рангник, который в настоящее время работает в сборной Австрии, рассматривается в качестве потенциального преемника в Мюнхене.

Вариантами также рассматриваются Зинедин Зидан и Унаи Эмери, но француз особенно выделяется из-за своего успешного тренерского опыта и личных качеств.

Ранее сообщалось, что авторитетный журналист опроверг информацию о том, что Зидан возглавит Баварию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Ральф Рангник

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