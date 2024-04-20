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Вулверхэмптон - Арсенал: обзор и результат матча чемпионата Англии 20.04.2023

У Манчестер Сити остается матч в запасе.
Вчера, 23:39
Getty Images
Getty Images

В рамках 34-го тура Чемпионата Англии Арсенал на чужом поле встретился с Вулверхэмптоном.

Доминировали именно "канониры" хотя в первом тайме команды показали примерно равное количество голевых моментов.

Сначала опасность создал Деклан Райс, затем ему ответил коллега по позиции из стана "волков" Жуан Гомес, но никому из них не удалось открыть счет. Первый мяч пришел почти под конец первой половины игры, а его автором стал Леандро Троссар.

Во втором шансов у обеих команд почти не было, Арсенал бил много, но ни один из этих ударов не был опасным вплоть до компенсированного времени. На 90+5 минуте Мартин Эдегор довел счет до более комфортного, а на 90+7 до разгромного его мог довести Мартинелли, но не сумел это сделать.

Статистика матча Чемпионата Англии Вулверхэмптон - Арсенал

Вулверхэмптон - Арсенал 0:2

Голы: Троссар, 45, Эдегор 90+5

xG: 0.13 - 1.27
Удары: 5 - 24
Удары в створ ворот: 3 - 9
Владение мячом: 45% - 55%

Вулверхэмптон: Са - С. Буэно, Килман, Тоти - Доэрти (Аит-Нури, 75), Траоре, Гомес, У. Буэно - Чирева (Сарабия, 75), Дойл - Хван (Лемина, 51).

Арсенал: Рая - Уайт, Салиба, Магальяйнс, Кивьер - Эдегор, Райс, Гаверц - Сака, Жезус (Парти, 80), Троссар (Мартинелли, 72).

Предупреждения: Тоти, Килман, Хван - Троссар, Райс

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал АПЛ

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