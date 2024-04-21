Икарди и Ванда снялись в рекламе ювелирных изделий

Футболист Галатасарая Мауро Икарди со своей возлюбленной приняли участие в рекламе драгоценностей.

Помимо Ванды Нары в ролике также засветились и дети звездной пары, появившись в общей кадре.

Напомним, Ванда и Мауро поженились в 2014 году, у них две дочери — Франческа и Изабелла.

Ранее сообщалось, что Ванда анонсировала выпуск совместного трека с Икарди.

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