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Футбол

Икарди и Ванда снялись в рекламе ювелирных изделий

Аргентинская пара решила подработать денег.
Сегодня, 10:21
Ванда и Мауро / Getty Images
Ванда и Мауро / Getty Images

Футболист Галатасарая Мауро Икарди со своей возлюбленной приняли участие в рекламе драгоценностей.

Помимо Ванды Нары в ролике также засветились и дети звездной пары, появившись в общей кадре.

Напомним, Ванда и Мауро поженились в 2014 году, у них две дочери — Франческа и Изабелла.

Ранее сообщалось, что Ванда анонсировала выпуск совместного трека с Икарди.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мауро Икарди Ванда Нара

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