Мудрик получил среднюю оценку среди игроков Челси за игру с Арсеналом

Украинец сыграл плохо, но и его партнеры не лучше.

В рамках перенесенного матча 29-го тура АПЛ Челси встретился с Арсеналом .

По итогам матча портал SofaScore выставил оценки игрокам обеих команд.

Украинец Михаил Мудрик получил 6.3 балла. Хуже у 4 игроков Челси, лучше, соответственно, у 6 футболистов «синих».

На счету Михаила 14 точных передач из 22, 1 ключевой пас, выполнил 1 точный навес из 4, 11 раз потерял владение, 1 раз неудачно пошел в дриблинг и ни разу не пробил по воротам

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