Лорьян - ПСЖ 1:4: Обзор и результат матча 24.04.2024

В среду, 24 апреля, в рамках 29-го тура Лиги 1 Лорьян принимал ПСЖ. Матч завершился победой гостей со счетом 4:1.

Уже за первые 22 минуты парижане решили почти все вопросы касаемо триумфатора. Голами отличились Усман Дембеле и Килиан Мбаппе.

Источник: Getty Images

Во второй половине игры все тот же Дембеле довел счет до разгромного, но свой гол престижа хозяева все же смогли забить. Финальное слово осталось за Мбаппе.

Таким образом после 30 туров Лиги 1 ПСЖ идет на первом месте с 69 очками, а Лорьян занимает 17 строчку, набрав 26 баллов.

Статистика матча Лорьян - ПСЖ чемпионата Италии

Лорьян - ПСЖ 1:4

Голы: Бамба, 73 - Дембеле, 19, 60, Мбаппе, 22, 90

Ожидаемые голы (xG): 0.91 - 1.17

Владение мячом: 39% - 61%

Удары: 10 - 12

Удары в створ: 6 - 7

Угловые: 2 - 6

Фолы: 7 - 7

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