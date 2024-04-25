Вингер Сити может продолжить карьеру в Испании

Игрок Ман Сити Джек Грилиш интересен мадридскому Атлетико, пишет teamtalk.

28-летний англичанин не сразу, но вписался в команду Гвардиолы, однако теперь его место в старте под угрозой из-за пришедшего Джереми Доку.

В текущем сезное Грилиш провел 33 матча, но оказывался на лавке гораздо чаще, чем ему хотелось. Зато игровое время ему готов предложить Атлетико.

Диего Симеоне - большой поклонник таланта Джека и хотел бы видеть его в своей команде. Сити точно не отпустит игрока задешево, однако "матрацники" надеются получить деньги за Жоау Феликса.

В крайнем случае мадридцы могут попробовать оформить аренду с обязательной опцией выкупа, однако неизвестно, пойдут ли "горожане" на такие уступки.

Ранее также сообщалось, что Ла Лига оценила гол Довбика.

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