Клопп: Я ненавидел своих игроков за то, как они сыграли с Эвертоном

Немец впервые в карьере был близок к тому, чтобы почувствовать, что его команда не борется.

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп перед матчем с Вест Хэмом вспомнил мерсисайдское дерби с Эвертоном, которое состоялось в прошлом туре

Немецкий специалист жестко раскритиковал свою команду, заявив, что игра против "ирисок" была худшей за все время его пребывания в клубе.

"Я ненавидел нас за то, как мы играли в дерби. Мы даже близко не были такими, какими хотели бы быть. Как-то так случилось, что мы больше не видели позитива в ситуации, что у нас есть хорошая стартовая позиция, поэтому давайте пойдем и догоним других. Но догонять можно только в позитивном настроении.

Вы сами видели ту игру. Это была не первая наша плохая игра, но она точно была худшей. Кристал Пэлас даже близко не стоял. Я вижу две команды, Арсенал и Манчестер Сити, которые играют в футбол с действительно позитивным настроем и идут к своей цели.

Мы тоже можем это делать, но не делаем. Пока что. Кого я могу сделать ответственным за это? Это и будет моей работой до последнего дня здесь, чтобы убедиться, что ребята чувствуют свою ответственность.

На игру было просто ужасно смотреть. В Германии, когда болельщики недовольны командой и считают, что она недостаточно борется, они поют «Wir wollen euch kämpfen sehen», что переводится как «Мы хотим видеть, как вы боретесь».

Я был близок к тому, чтобы спеть это своей команде! Ни одна из моих команд никогда не слышала этого. Никогда. Я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил, что моя команда не борется, потому что моя команда всегда стремилась к этому. А теперь... Вау, а как так получилось?

Поверьте, я не знаю, о чем я думал в эти моменты, но первый гол Эвертона был какой-то шуткой. Это просто то, что случается, когда ты не в своей тарелке. Мы могли пять раз выбить тот мяч за трибуны, и в конце концов Джарред Брентвейт не попал должным образом по мячу во время удара, но он все равно закатился в ворота.

Вы можете смеяться над этим, но это было невероятно. Мы делали ошибки и раньше в других сезонах, но с этим надо как-то бороться.

Но гораздо важнее то, что вы создаете основу в течение большей части сезона, пока не увидите финишную прямую, и тогда вы идете к ней. Это должно быть самым ожидаемым моментом года. И мы делали так в прошлом, выигрывая все игры накатом, а сейчас мы не можем этого сделать по разным причинам.

Теперь мы должны найти оптимальный состав и способ, чтобы достичь гораздо лучших результатов на поле Вест Хэма", - рассказал Юрген.

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