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Легенда Ливерпуля высказался о перепалке между Салахом и Клоппом

Мохаммед и Юрген поспорили на повышенных тонах во время игры с Вест Хэмом.
Сегодня, 17:33
Мохамед Салах и Юрген Клопп / Getty Images
Мохамед Салах и Юрген Клопп / Getty Images

В рамках 35-го тура АПЛ Ливерпуль сыграл вничью с Вест Хэмом.

Юрген Клопп и Мохаммед Салах о чем-то поспорили друг с другом во время выхода египтянина на замену. После игры немец заявил, что конфликт исчерпан, но египтянин сказал, что если он начнет говорить, то «начнется пожар».

Легендарный экс-защитник мерсисайдцев Джейми Карагер высказался о ссоре между тренером и лидером команды.

"Салах и Клопп - легенды „Ливерпуля“. Нам не нужно принимать чью-то сторону!

Салах расстроен и зол на Юргена за то, что не играет, и в тот момент не хотел обнимать босса, Юрген по понятным причинам принял это.

Мо был глуп со своим комментарием после матча, но давайте позволим им разобраться между собой и насладиться последними неделями вместе. Они очень помогали друг другу во всем, если говорить о том, что было достигнуто в клубе!» - написал Каррагер в твиттере.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп Мохамед Салах

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