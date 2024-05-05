Арсенал нацелен на подписание главного бомбардира Ньюкасла
Лондонцы заинтересованы в приобретении Александера Исаака.
Лондонский Арсенал рассматривает возможность подписания ключевого нападающего Ньюкасла Александера Исаака.
Главный тренер "канониров" Микель Артета оценил игру шведского нападающего и рассматривает его как потенциальное усиление команды.
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Однако возможность сделки зависит от решения самого игрока о возможном уходе из Ньюкасла. Руководство "сорок" настаивает на сохранении лидера атаки, несмотря на финансовые трудности клуба, сообщает The Independent.
В случае затруднений с трансфером Арсенал готов рассмотреть другие варианты усиления команды.
В этом сезоне на счету Исаака 20 голов в 27 матчах АПЛ.
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