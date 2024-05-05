Арсенал нацелен на подписание главного бомбардира Ньюкасла

Лондонский Арсенал рассматривает возможность подписания ключевого нападающего Ньюкасла Александера Исаака.

Главный тренер "канониров" Микель Артета оценил игру шведского нападающего и рассматривает его как потенциальное усиление команды.

Читай также: Артета высказался о судьбе Жезуса в Арсенале

Однако возможность сделки зависит от решения самого игрока о возможном уходе из Ньюкасла. Руководство "сорок" настаивает на сохранении лидера атаки, несмотря на финансовые трудности клуба, сообщает The Independent.

В случае затруднений с трансфером Арсенал готов рассмотреть другие варианты усиления команды.

В этом сезоне на счету Исаака 20 голов в 27 матчах АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!