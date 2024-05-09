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Клуб Роналду обсудил с представителями Каземиро потенциальное сотрудничество

Стороны могут оформить сделку, которая устроит всех.
Сегодня, 13:41
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Каземиро может воссоединиться с Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.

Как сообщает Manchester Evening News со ссылкой на CaughtOffside, Ан-Наср уже провел переговоры с представителями 32-летнего бразильца в свете возможной продажи футболиста.

Манкунианцы открыты к продаже опорника сборной Бразилии на фоне сильного спада в его игре. 

По информации источника, Ан-Наср готов предложить "красным дьяволам" за Каземиро 40 миллионов евро. Для самого игрока готовится трехлетний контракт.

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Напомним, что Каземиро присоединился к Манчестер Юнайтед летом 2022 года, перейдя из Реала за 70 миллионов. На счету хавбека пять голов и три ассиста в 29 матчах нынешнего сезона.

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