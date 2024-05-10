Довбик отдал шикарный ассист пяткой в матче с Алавесом

В рамках 35-го тура Чемпионата Испании Жирона играет с Депортиво Алавесом.

На 44-ой минуте каталонцы во второй раз в матче вышли вперед. Голом отметился Янхель Эррера.

Эррера получил шикарный пас пяткой от Артема Довбыка, на которого отпасовал Виктор Цыганков, и забил второй гол каталонцев в этом матче.

На 4-й минуте Жирона забила свой первый мяч благодаря усилиям Эрика Гарсия, ассистировал которому уже упомянутый Цыганков.

Сейчас счет 1:2 в пользу подопечных Мичела. Продолжается второй тайм.

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