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Атлетико - Сельта 1:0: обзор матча и результат игры 12.05.2024

Родриго Де Пауль принес своей команде важные три очка и 400-ю победу Диего Симеоне во главе "матрасников".
Сегодня, 19:26
Атлетико Мадрид / Getty Images
Атлетико Мадрид / Getty Images

В воскресенье, 12 мая, в Мадриде на Цивитас Метрополитано состоялся матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором местный Атлетико принимал Сельту.

Подопечные Диего Симеоне доминировали на протяжении обоих таймов. Однако первое и единственное взятие ворот состоялось лишь на последних минутах поединка.

Гости очень долго удерживали ничейный результат, но на 84-й минуте они упустили Родриго Де Пауля.

Коке подал угловой, защитник Сельты головой выбил мяч прямо на аргентинца, который, стоя на линии штрафной, грудью принял мяч и сразу же нанес удар в дальний угол, с которым не справился вратарь.

В итоге Атлетико одержал победу, которая стала для Симеоне уже 400-й во главе мадридского клуба.

Она также практически гарантировала "кольчонерос" участие в Лиге чемпионов: они на 8 очков опережают Атлетик за три тура до финиша. Математически команда даже претендует на второе место. Сельта в свою очередь на пять очков впереди от зоны вылета.

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Статистика матча Атлетико - Сельта 35-го тура Ла Лиги

Атлетико - Сельта 1:0
Гол: Де Пауль, 84.

Ожидаемые голы (xG): 1,68 - 0,53
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 21 - 6
Удары в створ: 8 - 2
Фолы: 7 - 9

Атлетико: Облак - Аспиликуэта, Савич (Де Пауль, 56), Витсель, Эрмосо, Рикельме (Рейнилдо, 75) - Льоренте, Коке, Лино (Мората, 46) - Корреа (Барриос, 62), Гризманн (Депай, 75).

Сельта: Гуаита - Нуньес (Манкильо, 88), Старфельт (М. Родригес, 90+2), Жаилсон - Мингеса, Бельтран, Д. Родригес (Дувикас, 88), Альварес - Ларсен (Альенде, 68), Аспас, Бамба (де ла Торре, 88).

Предупреждения: Витсель - Старфельт.

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