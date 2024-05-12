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Черноморец в большинстве легко справился с аутсайдером чемпионата

Ранняя красная карточка защитника Металлиста лишила харьковчан каких-либо шансов.
Сегодня, 17:27
Черноморец - Металлист 1925 / Getty Images
Черноморец - Металлист 1925 / Getty Images

В воскресенье, 12 мая, Черноморец принимал дома Металлист 1925 в рамках 28-го тура УПЛ.

Гости сразу удивили соперника опасным моментом после углового, но Черноморец быстро забрал инициативу себе и стал искать подходы к воротам харьковчан. Однако уже на 22-й минуте исход матча оказался предрешен, защитник Металлиста Никита Безуглый получил прямую красную за грубый фол.

Мозилю пришлось очень много работать, чтобы сохранить ворота сухими, но в самом конце тайма Васильев со второй попытки все же открыл счет. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев. А во втором тайме Черноморец сразу оформил быстрый гол - Штогрин имел немало времени, чтобы подстроиться под идеальный удар.

Сразу после этого в очередной атаке Черноморец забил третий гол, легко пройдя через рассыпаную оборону гостей. Мяч на свой счет записал Бойчук. А в последние полчаса команды уже откровенно доигрывали, хотя Металлист почти смог воспользоваться раслабленностью хохяев и отыграть один мяч.

Статистика матча Черноморец - Металлист 1925 28-тура чемпионата Украины

Черноморец - Металлист 1925 3:0
Голы: Васильев, 45, Штогрин, 52, Бойчук, 59

Владение мячом: 66% - 34%
Удары: 16 - 5
Удары в створ: 10 - 2
Угловые: 7 - 2
Фолы: 11 - 10
Атаки: 107 - 75

Черноморец: Варакута - Брагару, Ермаков, Салюк, Путря - Васильев, Бадибанга, Бойчук (Кузык, 71) - Штогрин, Шпорн, Авагимян 

Металлист 1925: Мозиль - Капинус, Безуглый, Имереков, Фарина - Обинайя (Вачиберадзе, 55), Габелок, Гармаш (Курило, 24), Юсов (Бычек, 60) - Борячук (Овусу, 60), Сидоров.

Предупреждения: Салюк, 74 - Безуглый, 22, Обинайя, 51, Бычек, 69

Удаление: Безуглый, 22

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