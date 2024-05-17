iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Один из главных талантов Тоттенхэма завел отношения с моделью

Джонсон удачно обустроился в Лондоне.
Сегодня, 13:20
Джонсон с девушкой / The Sun
Джонсон с девушкой / The Sun

Хавбека Тоттенхэма Бреннана Джонсона заметили на прогулке с Тильдой Силлой Сья. Об этом передает издание The Sun.

Футболист и его новая возлюбленная гуляли по Лондону, попутно пообедав в одном из местных кафе, после чего их совместные фото облетели весь интернет.

Источник: The Sun

Отметим, о биографии новой девушки Джонсона мало что известно, кроме того, что она модель и имеет в соцсетях чуть более 15 тысяч подписчиков.

Источник: The Sun

Источник: The Sun

В текущем сезоне на счету 22-летнего вингера пять голов и девять ассистов в 31 матче АПЛ.

Ранее сообщалось, что Милан рассматривает защитника Тоттенхэма как основную цель.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм модель

Статьи по теме

Тоттенхэм не стал помогать соседям из Арсенала, проиграв Ман Сити Тоттенхэм не стал помогать соседям из Арсенала, проиграв Ман Сити
Фанаты Арсенала попытались лишить сна игроков Манчестер Сити, но те оказались умнее Фанаты Арсенала попытались лишить сна игроков Манчестер Сити, но те оказались умнее
Экс-игрок Арсенала дал обещание не высмеивать Тоттенхэм, если они не проиграют Ман Сити Экс-игрок Арсенала дал обещание не высмеивать Тоттенхэм, если они не проиграют Ман Сити
Постекоглу - о Сити: Я не собираюсь просто сидеть и смотреть, как они выиграют Постекоглу - о Сити: Я не собираюсь просто сидеть и смотреть, как они выиграют
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: онлайн-трансляция пресс-конференции
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция пресс-конференции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
Футбол сегодня: Фиорентина - Наполи, матчи Бенфики Трубина, второй лиги и женского чемпионата Украины
просмотров

Последние новости

Европа14:21
Легенда Арсенала и Манчестер Юнайтед возглавил нидерландский клуб
Европа14:04
Чемпион мира-2022 пройдет психиатрическую экспертизу в рамках дела об изнасиловании
Европа13:50
Ливерпуль объявил об уходе Тьяго
Бокс13:37
"С этим звуком просыпается вся Украина": Беринчик включил сирену на пресс-конференции
Европа13:20
Один из главных талантов Тоттенхэма завел отношения с моделью
Европа13:04
Тухель подтвердил свой уход из Баварии по окончанию сезона
ММА12:51
Махачев оценил возможность проведения боя с Макгрегором
Формула 112:42
Ньюи уже подписал контракт с Феррари
Европа12:19
Защитник Ливерпуля покинет летом клуб
Европа12:03
Реал возобновил переговоры с Модричем о новом контракте
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK