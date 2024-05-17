Один из главных талантов Тоттенхэма завел отношения с моделью
Джонсон удачно обустроился в Лондоне.
Хавбека Тоттенхэма Бреннана Джонсона заметили на прогулке с Тильдой Силлой Сья. Об этом передает издание The Sun.
Футболист и его новая возлюбленная гуляли по Лондону, попутно пообедав в одном из местных кафе, после чего их совместные фото облетели весь интернет.
Отметим, о биографии новой девушки Джонсона мало что известно, кроме того, что она модель и имеет в соцсетях чуть более 15 тысяч подписчиков.
В текущем сезоне на счету 22-летнего вингера пять голов и девять ассистов в 31 матче АПЛ.
Ранее сообщалось, что Милан рассматривает защитника Тоттенхэма как основную цель.
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