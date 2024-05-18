Бавария в последнем матче при Тухеле умудрилась потерять "серебро"

В субботу, 18 мая, в рамках 34-го тура Бундеслиги Хоффенхайм принимал Баварию. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:2.

Мюнхенцы довольно быстро вышли вперед, ошарашив местные трибуны молниеносными голами Маттиаса Теля и Альфонсо Дэвиса, однако после этого начался громкий камбэк.

Источник: Getty Images

Хоффенхайм сумел перевернуть ход поединка, забив четырежды, при этом два мяча пришлись на самую концовку игры.

Благодаря данной победе "синие" сумели квалифицироваться в Лигу конференций, а Бавария потеряла свое "серебро" в Бундеслиге, завершив сезон на третьей строчке.

Статистика матча Хоффенхайм - Бавария 34-го тура Бундеслиги

Хоффенхайм - Бавария 4:2

Голы: Байер, 8, Крамарич, 68, 85, 87 - Тель, 2, Дэвис, 6

Ожидаемые голы (xG): 2.51 - 1.59

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 17 - 12

Удары в створ: 9 - 4

Фолы: 7 - 9

Угловые: 6 - 5

Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Акпогума, Кабак, Гриллич, Премель, Штах, Крамарич, Бебу, Байер, Бюльтер.

Бавария: Нойер, Дайер, Упамекано, де Лигт, Дэвис, Киммих, Павлович, Горетцка, Лаймер, Мюллер, Тель.

Предупреждения: Премель (51), Гриллич (54), Крамарич (88), Сарагоса (90+4).

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