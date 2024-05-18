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Определились команды, которые покинут Бундеслигу и сыграют в плей-офф

У одного коллектива еще будет шанс сохранить свое место в высшем дивизионе.
Сегодня, 18:53
Кельн / Getty Images
Кельн / Getty Images

В субботу, 18 мая, состоялся 34-й тур немецкой Бундеслиги, который закрывал 61-й розыгрыш турнира.

По его итогам определились команды, которые не сумели сохранить прописку в высшем дивизионе Германии.

Так, напрямую во вторую Бундеслигу отправятся Кельн и Дармштадт, которые заняли предпоследнее и последнее места соответственно. Им на смену придут Санкт-Паули (победитель второй Бундеслиги) и Хольштайн Киль (второе место).

Бохум занял шестнадцатое место Бундеслиги, а потому он отправится в плей-офф, где он встретиться с третьей командой второй лиги, которой стала Фортуна Дюссельдорф. Стыковые матчи на выбывание пройдут 23 и 27 мая.

Напомним, что в последнем туре Дармштадт был разгромлен дортмундской Боруссией, которая прощалась с Марко Ройсом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига кельн дармштадт Бохум

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