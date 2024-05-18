Определились команды, которые покинут Бундеслигу и сыграют в плей-офф
В субботу, 18 мая, состоялся 34-й тур немецкой Бундеслиги, который закрывал 61-й розыгрыш турнира.
По его итогам определились команды, которые не сумели сохранить прописку в высшем дивизионе Германии.
Так, напрямую во вторую Бундеслигу отправятся Кельн и Дармштадт, которые заняли предпоследнее и последнее места соответственно. Им на смену придут Санкт-Паули (победитель второй Бундеслиги) и Хольштайн Киль (второе место).
Бохум занял шестнадцатое место Бундеслиги, а потому он отправится в плей-офф, где он встретиться с третьей командой второй лиги, которой стала Фортуна Дюссельдорф. Стыковые матчи на выбывание пройдут 23 и 27 мая.
Напомним, что в последнем туре Дармштадт был разгромлен дортмундской Боруссией, которая прощалась с Марко Ройсом.
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