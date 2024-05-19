Арсенал - Эвертон 1:1: обзор матча и результат игры 19.05.2024

Потери очков в предыдущих матчах сыграли свою роль в чемпионской гонке с Манчестер Сити.

В воскресенье, 19 мая, в Лондоне на стадионе Эмирейтс состоялся матч 38-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Арсенал принимал Эвертон.

У команды Микеля Артеты была одна-единственная задача: победить и надеяться, что Вест Хэм сможет отобрать очки у Манчестер Сити.

С самого же старта поединка "канониры" захватили инициативу в свои ноги и принялись штурмовать ворота Джордана Пикфорда, однако пробить вратаря сборной Англии все никак не удавалось.

Вскоре моменты начали создаваться уже у других ворот, и один из них завершился голом!

На 40-й минуте Идрисса Гуйе исполнил штрафной удар, направив мяч в ближнюю девятку. Туда же начал двигаться и Давид Райя. Вот только мяч попал в голову Деклану Райсу и полетел в другой угол - испанский голкипер остался не у дел.

К счастью фанатов Арсенала, их любимая команда сумела очень быстро отыграться. Причем гол состоялся в исполнении конкурента Александра Зинченко по позиции.

Это Такехиро Томиясу нанес удар в касание из пределов штрафной площади, поразив левый угол.

После перерыва хозяева продолжили давить, ведь им вообще-то нужна была победа. Но в середине второго тайма они понесли потерю: из-за травмы матч не смог продолжить Габриэль Магальяйнш. Вместо него на поле вышел Александр Зинченко.

Отличные возможности забить имели Мартин Эдегор и Эмиль Смит-Роу, но если с ударом норвежца справился Пикфорд, то удар англичанина приняла на себя перекладина.

И все-таки лондонцам удалось вырвать победу. Воспользовавшись ошибкой Эшли Янга при передаче, мяч дошел до Эдегора, который не смог нанести удар. Это исправил Кай Хаверц, с близкого расстояния поразивший ворота.

Хотя у арбитра была возможность отменить гол из-за игры рукой в исполнении Габриэля Жезуса, но этого не произошло.

В итоге Арсенал хоть и победил, но пользы от этого, как оказалось, не было, ведь Манчестер Сити обыграл Вест Хэм и стал чемпионом Англии.

Статистика матча Арсенал - Эвертон 38-го тура АПЛ

Арсенал - Эвертон 2:1

Голы: Томиясу, 43, Хаверц, 89 - Гуйе, 40.

Ожидаемые голы (xG): 3.12 - 0.50

Владение мячом: 69% - 31%

Удары: 25 - 5

Удары в створ: 5 - 2

Фолы: 11 - 11

Арсенал: Райя - Уайт (Тимбер, 69), Салиба, Габриэль (Зинченко, 59), Томиясу - Эдегор, Парти (Смит-Роу, 69), Райс - Мартинелли, Хаверц, Троссард (Жезус, 78).

Эвертон: Пикфорд - Коулмен, Тарковски, Брентвейт, Янг - Гарнер, Гуйе, Онана, МакНил, Дукуре (Бету, 90+2) - Калверт-Льюин (Шермити, 75).

Предупреждения: Парти, Райс, Тимбер, Хаверц - Тарковски, Дукуре, Пикфорд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!