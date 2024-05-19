Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Обзор и результат матча АПЛ 19.05.2024

В воскресенье, 19 мая, в рамках 38-го тура АПЛ Манчестер Сити принимал Вест Хэм. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Хавбек "горожан" Фил Фоден больше всех хотел поднять над головой трофей, ввиду чего уже на второй минуте поразил ворота Альфонсо Ареоля. В середине тайма англичанину это удалось сделать снова.

Источник: Getty Images

На 42-й минуте Мохаммед Кудус ударом "ножницами" сократил отставание от соперника, и вот уже все фанаты Арсенала ожидали камбэк, но Манчестер Сити не собирался отдавать победу.

Источник: Getty Images

Хозяева снова отличились во второй тайме, увеличив преимущество, после чего они без особых проблем доигрывали свой чемпионский матч.

Данная победа принесла Сити чемпионство, которое стало четвертым подряд для них. В свою очередь "молотобойцы" завершили сезон на девятой позиции.

Статистика матча Манчестер Сити - Вест Хэм 38-го тура АПЛ

Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1

Голы: Фоден, 2, 18, Родри, 59 - Кудус, 42

Ожидаемые голы (xG): 2.05 - 0.31

Владение мячом: 75% - 25%

Удары: 28 - 2

Удары в створ: 12 - 2

Фолы: 1 - 10

Угловые: 10 - 1

Манчестер Сити: Ортега, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Гвардиол, Бернарду Силва, де Брюйне, Родри, Фоден, Холанд, Доку.

Вест Хэм: Ареоля, Цоуфал, Крессуэлл, Зума, Мавропанос, Эмерсон, Уорд-Проуз, Соучек, Лукас Пакета, Кудус, Антонио.

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