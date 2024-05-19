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Не лучший день Лунина: Вильярреал и Реал разыграли результативную ничью

Второй состав мадридцев не сумел сдержать Серлота.
Вчера, 22:03
Александр Серлот / Getty Images
Александр Серлот / Getty Images

В воскресенье, 19 мая Вильярреал принимал нынешнего чемпиона Испании мадридский Реал.

Карло Анчелотти решил выпустить довольно интересный состав, дав отдохнуть лидерам команды, однако и второй состав не подкачал. Гюлер открыл счет уже на 14-й минуте, а Хоселу удвоил преимущество на 30-й.

Однако Вильярреал наконец сумел ответить гостям, Серлот сократил отставание, на что Реал ответил голами Васкеса и Гюлера еще до свистка на перерыв.

Казалось, что второй тайм команды будут доигрывать, но не тут-то было. В течение восьми минут Вильярреал сумел сравнять счет, а Александр Серлот записал на свой счет покер. После этого даже гости уже не особо пытались атаковать, а потому матч так и завершился результативной ничьей.

Статистика матча Вильярреал - Реал 37-го тура Ла Лиги

Вильярреал - Реал 4:4

Голы: Серлот, 39, 48, 52, 56 - Гюлер, 14, 45+2, Хоселу, 30, Васкес, 40

Ожидаемые голы (xG): 1.98 - 1.16
Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 21 - 12
Удары в створ: 7 - 6
Фолы: 15 - 12
Угловые: 3 - 3

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