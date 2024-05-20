Мбаппе имеет устное соглашение с Лиллем
Этан Мбаппе уже нашел себе новый клуб.
Младший брат Килиана Мбаппе Этан близок к переходу в Лилль, пишет журналист Санти Ауна.
Напомним, что после того, как Килиан объявил, что уход из ПСЖ, клуб прервал переговоры по контракту с его братом.
Таким образом юношеский контракт Этана с парижанами заканчивается этим летом. Однаок игрок уже устно договорился с Лиллем.
Французский клуб готов предложить юноше первый профессиональный контракт и уже запланировал медицинское обледование хавбека.
Ранее, напомним, Килиан Мбаппе попал в заявку сборной Франции на Евро-2024.
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