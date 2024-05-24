Гол Малиновского помог Дженоа разбить сенсационную Болонью

В пятницу, 24 мая, Дженоа Руслана Малиновского принимала дома Болонью.

С первых же минут гости завладели мячом и неспеша начали искать подоходы к воротам соперника. Дженоа же времени не теряла и при первой возможности неслась в атаку. Это дало результат, уже на 11-й минуте Малиновский удар с линии штрафной и при помощи штанги открыл счет.

Даже после пропущенного гола Болонья не изменила свой стиль, и наконец на 26-й минуте получила право на пенальти. Фаббиан пробил в штангу, а в ответной атаке гости чуть не получили второй гол.

Во втором тайме гости взялись за дело всерьез, но Дженоа встречала атаки низким блоком и совершенно не давали пространства в финальной трети. И снова хозяева поймали соперника на контратаке и Витинья удвоил преимущество. Несмотря на тотальное доминировании Болоньи, хозяева удержали счет и не пропустили команду Тьяго Мотты на третью строчку.

Статистика матча Дженоа - Болонья 38-го тура Серии А

Дженоа - Болонья 2:0

Голы: Малиновский, 11, Витинья, 59

Ожидаемые голы (xG): 0.38 - 0.73

Владение мячом: 26% - 74%

Удары: 13 - 11

Удары в створ: 3 - 1

Атаки: 73 - 85

Дженоа: Леали (Соммарива, 86) - Вольякко, Васкес, Читтадини (Маттурро, 77) - Сабелли (Спенс, 63), Карикол, Малиновский (Стротман, 63), Торсбю, Френдруп - Гудмундссон, Витинья (Экубан, 77).

Болонья: Равалья (Баньолини, 86) - Де Сильвестри (Корацца, 86), Лукуми, Бекема, Ликояннис - Моро, Эль-Аззузи, Фаббиан (Урбаньски, 60), Орсолини (Одгор, 61), Салемакерс (Карлссон, 70) - Кастро.

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