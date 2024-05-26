Довбика от звания лучшего бомбардира отделяет один матч

Около полуночи Артем может получить награду.

В рамках последнего 38-го тура Севилья и Барселона закроют сезон чемпионата Испании.

Данный матч является последней формальной преградой для Артема Довбыка к званию лучшего бомбардира Ла Лиги в текущей кампании

Лидеры атак каталонцев и андалусийцев Роберт Левандовски и Юссеф Эн-Несири имеют теоретические шансы, чтобы обогнать форварда Жироны.

Так, форварду Барселоны Роберту Левандовски, чтобы обойти украинца, необходимо забить 7 голов, тогда как нападающему Севилью Юссефу Эн-Несири - 10!

Напомним, что главный конкурент Довбика Александер Сёрлот получил травму в последнем матче, не сумев догнать Артема.

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