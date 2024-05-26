iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Довбика от звания лучшего бомбардира отделяет один матч

Около полуночи Артем может получить награду.
26 мая, 19:40
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках последнего 38-го тура Севилья и Барселона закроют сезон чемпионата Испании.

Данный матч является последней формальной преградой для Артема Довбыка к званию лучшего бомбардира Ла Лиги в текущей кампании

Лидеры атак каталонцев и андалусийцев Роберт Левандовски и Юссеф Эн-Несири имеют теоретические шансы, чтобы обогнать форварда Жироны.

Так, форварду Барселоны Роберту Левандовски, чтобы обойти украинца, необходимо забить 7 голов, тогда как нападающему Севилью Юссефу Эн-Несири - 10!

Напомним, что главный конкурент Довбика Александер Сёрлот получил травму в последнем матче, не сумев догнать Артема.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роберт Левандовски артем довбик Юссеф Эн-Несири

Статьи по теме

Довбик подвел итоги дебютного сезона в Ла Лиге Довбик подвел итоги дебютного сезона в Ла Лиге
Кейн выиграл Золотую бутсу в сезоне-2023/24, Довбик - в топ-10 Кейн выиграл Золотую бутсу в сезоне-2023/24, Довбик - в топ-10
"Были как семья": Довбик подвел итоги своего первого сезона в Жироне "Были как семья": Довбик подвел итоги своего первого сезона в Жироне
Довбик - лучший бомбардир Ла Лиги в сезоне-2023/24 Довбик - лучший бомбардир Ла Лиги в сезоне-2023/24
Помочь журналистам

Видео

Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию
Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа10:24
Манчестер Сити не будет возвращать в команду дебютанта сборной Бразилии
Европа10:20
С сигарой и золотой медалью: Жена Икарди пафосно отпраздновала чемпионство Галатасарая
Европа09:51
Де Дзерби может возглавить клуб-сенсацию Серии А
Европа09:45
Марсиаль официально попрощался с Манчестер Юнайтед
Европа09:23
Реал может помешать сыну Анчелотти начать карьеру главного тренера
Европа09:19
Ineos рассчитывает, что УЕФА позволит МЮ сыграть в Лиге Европы
Европа08:45
Брайтон рассматривает вариант с возвращением Поттера
Европа08:25
Переговоры Конте с Наполи затягиваются из-за требований тренера
Европа08:15
Новичок АПЛ первым трансфером хочет вернуть своего воспитанника
Киберспорт08:00
IEM Dallas 2024: Monte покинули турнир, NaVi сыграют со Spirit
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK