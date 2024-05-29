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Одноклубнику Малиновского может грозить крупный тюремный срок из-за обвинений в изнасиловании

Прокуратура возобновила расследование по делу о Гудмундссоне.
Сегодня, 13:21
Альберт Гудмундссон / Getty Images
Альберт Гудмундссон / Getty Images

Прокуратура Исландии возобновила расследование дела против хавбека Дженоа Альберта Гудмундссона, обвиняемого в сексуальном насилии. Об этом сообщает издание Fanpage.

Девушка познакомилась с футболистом прошлым летом в ночном клубе в Рейкьявике, а позднее подала заявление о домогательствах.

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После этого инцидента Гудмундссона временно отстранили от сборной Исландии, однако уже весной он успел сыграть два матча за национальную команду, так как расследование было приостановлено.

При этом, осенью футболист предстанет перед судом, где будет давать показания. Исландец может сесть в тюрьму на срок от 1 до 16 лет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа Альберт Гудмундссон

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