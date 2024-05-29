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Звезда мадридского Реала может задуматься о переходе в другой клуб

Мбаппе может вытеснить Родриго из Мадрида.
Вчера, 22:36
Родриго / Getty Images
Родриго / Getty Images

Вингер мадридского Реала Родриго может покинуть клуб, пишет The Athletic.

Однако точно не сейчас. В данный момент бразилец полностью счастлив в клубе и не думает об уходе, однако издание считает, что он может изменить мнение.

С приходом Килиана Мбаппе роль Родриго в Мадриде может измениться, игрок даже может выпасть из стартового состава.

И вот в таких условиях игрок будет готов немедленно покинуть Реал. Им уже давно интересуются английские гранды.

Ранее также сообщалось, что три клуба АПЛ претендуют на хавбека Ювентуса.

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