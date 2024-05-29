Легендарный экс-форвард может возглавить новичка АПЛ

Рууд ван Нистелрой может стать у руля Лестера.

Бывший форвард сборной Нидерландов Рууд ван Нистелрой может вернуться к тренерской работе, пишет инсайдер Саша Тавольери.

Напомним, ван Нистелрой ушел из ПСВ, выиграв с клубом кубок и суперкубок страны, заявив, что не чувствует в клубе поддержки. Это случилось еще в мае прошлого года, и с тех пор нидерландец сидит без работы.

Инсайдер же утверждает, что экс-форвард стал главным кандидатом на пост главного тренера Лестера.

"Лисы" выиграли Чемпионшип и вернулись в АПЛ под руководством Энцо Марески, который должен покинуть клуб ради работы в Челси.

Ранее также сообщалось, что Бавария наконец объявила нового главного тренера.

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