"Впервые буду болеть за Реал": Легенда футбола высказался о контракте Боруссии с производителем оружия

Накануне Боруссия заключила контракт с крупнейшим немецким производителем оружия компанией Rheinmetall.

По условиям контракта реклама оборонного концерна будет на стадионе дортмундцев во время тренировок и матчей. Легендарный английский футболист Гарри Линекер прокомментировал данное сотрудничество «шмелей» и Rheinmetall.

"Впервые буду болеть за Реал в финале Лиги Чемпионов", - написал Гарри в своем аккаунте в X/Twitter.

Напомним, ранее генеральный директор Боруссии, комментируя спонсорское соглашение, отметил важность поддерживать Украину .

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