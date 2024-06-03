Определились обладатели индивидуальных наград Лиги чемпионов

Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем стали лучшими, Андрей Лунин не попал в команду турнира.

Пресс-служба УЕФА объявила имена лучшего игрока и лучшего молодого игрока сезона в Лиге чемпионов, а также символическую сборную турнира.

Лучшим футболистом розыгрыша стал Винисиус Жуниор, который, в частности забил второй мяч в финале против Боруссии Дортмунд.

Награду лучшему молодому футболисту получил Джуд Беллингем на счету, которого в ЛЧ 11 матчей, где он забил 4 гола и отдал 5 результативных передач

Читай также: Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус догнал Беллингема

В символической сборной нашлось 4 игрокам Реала и 4 исполнителям из Боруссии, в частности, Грегору Кобелю, на место которого мог претендовать Андрей Лунин. Также в команду турнира попали Гарри Кейн из Баварии, Фил Фоден из Ман Сити и Витинья из ПСЖ.

👕✨ Introducing the 2023/24 UEFA Champions League Team of the Season, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/njYgChEOoc — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2024

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!