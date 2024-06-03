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Определились обладатели индивидуальных наград Лиги чемпионов

Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем стали лучшими, Андрей Лунин не попал в команду турнира.
Сегодня, 16:17
Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем / Getty Images
Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем / Getty Images

Пресс-служба УЕФА объявила имена лучшего игрока и лучшего молодого игрока сезона в Лиге чемпионов, а также символическую сборную турнира.

Лучшим футболистом розыгрыша стал Винисиус Жуниор, который, в частности забил второй мяч в финале против Боруссии Дортмунд.

Награду лучшему молодому футболисту получил Джуд Беллингем на счету, которого в ЛЧ 11 матчей, где он забил 4 гола и отдал 5 результативных передач

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В символической сборной нашлось 4 игрокам Реала и 4 исполнителям из Боруссии, в частности, Грегору Кобелю, на место которого мог претендовать Андрей Лунин. Также в команду турнира попали Гарри Кейн из Баварии, Фил Фоден из Ман Сити и Витинья из ПСЖ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Андрей Лунин Винисиус Жуниор джуд беллингем

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