Грилиш проведет месяц на отдыхе на Ибице во владениях брата легенды сборной Англии

Футболист по-своему справится с огорчениями в жизни.

Брат легенды сборной Англии Гари Линекера пригласил хавбека Джека Грилиша в свой бар на Ибице после непопадания игрока в заявку сборной Англии на Евро-2024.

По данным издания The Sun, футболист принял приглашение и пробудет на курорте четыре недели, который славится своими яркими тусовками, алкоголем и мировыми звездами.

Источник: The Sun

Отметим, главный тренер сборной Англии, узнав о планах своего подопечного не стал его осуждать за это.

"Я только что провел очень трудный разговор с парнем, который опустошен. Я думаю о нем как о ребенке".

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"Конечно, легче не станет. Вы ставите себя на место игрока, родителя. Вы понимаете, что для этих игроков это разрушительный момент", - приводит слова наставника издание The Mirror.

Напомним, Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

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