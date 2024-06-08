iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Грилиш проведет месяц на отдыхе на Ибице во владениях брата легенды сборной Англии

Футболист по-своему справится с огорчениями в жизни.
Вчера, 22:54
Джек Грилиш / Getty Images
Джек Грилиш / Getty Images

Брат легенды сборной Англии Гари Линекера пригласил хавбека Джека Грилиша в свой бар на Ибице после непопадания игрока в заявку сборной Англии на Евро-2024.

По данным издания The Sun, футболист принял приглашение и пробудет на курорте четыре недели, который славится своими яркими тусовками, алкоголем и мировыми звездами.

Источник: The Sun

Отметим, главный тренер сборной Англии, узнав о планах своего подопечного не стал его осуждать за это.

"Я только что провел очень трудный разговор с парнем, который опустошен. Я думаю о нем как о ребенке".

Читай также: Возлюбленная Роналду поделилась горячими фото с отдыха

"Конечно, легче не станет. Вы ставите себя на место игрока, родителя. Вы понимаете, что для этих игроков это разрушительный момент", - приводит слова наставника издание The Mirror.

Напомним, Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити ночной клуб Ибица джек грилиш

Статьи по теме

Манчестер Сити продлит контракт со своим голкипером Манчестер Сити продлит контракт со своим голкипером
Грилиш и Магуайр не попали в заявку сборной Англии на чемпионат Европы Грилиш и Магуайр не попали в заявку сборной Англии на чемпионат Европы
Только три клуба поддерживают Манчестер Сити в судебном разбирательстве с АПЛ Только три клуба поддерживают Манчестер Сити в судебном разбирательстве с АПЛ
Лапорта: Мы работаем над тем, чтобы Канселу и Феликс остались в Барселоне Лапорта: Мы работаем над тем, чтобы Канселу и Феликс остались в Барселоне
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Поляки обыграли "желто-синих"
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:50
Европа23:50
Брайтон может назначить главным тренером чемпиона второй Бундеслиги
Европа23:27
Лукаку вышел на шестое место среди бомбардиров национальных сборных
Формула 122:57
РБ подписал новый контракт с Цунодой
Европа22:54
Грилиш проведет месяц на отдыхе на Ибице во владениях брата легенды сборной Англии
Бокс22:32
Легендарный боксер планирует вернуться на ринг
Европа22:22
Челси отказался продавать своего форварда в итальянский топ-клуб
Евро-202422:15
Подготовка к Евро-2024: Хорватия сенсационно обыграла Португалию
Формула 121:59
Команды Формулы-1 обеспокоены новым регламентом, но ФИА открыта для диалога
Европа21:56
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
Европа21:49
Атлетико хочет усилить линию обороны футболистом сборной Испании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK