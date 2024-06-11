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Футбол

Ювентус и Астон Вилла приблизились к обмену игроками

Клубы готовы провести масштабную сделку при участии трех футболистов.
11 июня, 17:59
Дуглас Луис / Getty Images
Дуглас Луис / Getty Images

В ближайшее время лидер Астон Виллы Дуглас Луис сменит клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, пока что не представленный официально новый главный тренер Ювентуса Тьяго Мотта дал зеленый свет на обмен, при котором 26-летний хавбек присоединится к "старой синьоре".

В обратном направлении последуют Вестон Маккенни, Сэмюэл Айлинг-Джуниор и 20 миллионов евро.

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По информации источника, клубы более чем близки к заключению сделки. В данный момент стороны обсуждают личные контракты футболистов.

В прошедшем сезоне Дуглас Луис принял участие в 53 матчах Астон Виллы во всех турнирах, в которых записал на свой счет 10 голов и 10 результативных передач.

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