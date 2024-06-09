Ювентус и Рабьо далеки от нового контракта

К тому же у француза есть предложения из АПЛ.

Ювентус пытается подписать новый контракт с Адриеном Рабьо, пишет Corriere dello Sport.

Клуб предлагает французу трехлетний контракт с зарплатой 7 млн евро в год, но при этом сторона Адриена просит 8 млн.

Ювентус не хочет соглашаться на условия игрока, поскольку планирует сократить зарплатную ведомость со 125 минимум до 100 млн евро без учета налогов.

Кроме того у Рабьо есть немало предложений из АПЛ, которые, к тому же, готовы удовлетворить финансовые аппетиты игрока.

Также с игроком провел встречу будущий тренер Ювентуса Тьяго Мотта, попытавшись убедить игрока остаться. Пока все еще не известно, что решит Рабьо.

Ранее также сообщалось, что Ювентус положил глаз на форварда Барселоны.

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