Один из главных талантов Барселоны может летом сменить клуб

Порту хочет арендовать 19-летнего Витора Роке у Барселоны с опцией выкупа на следующий сезон. Об этом сообщает Diario Sport.

Спортивный директор Порту Андони Субисаррета уже обсудил это с каталонцами. Хоть Барселона не хочет продавать Роке, его окружение рассматривает возможность полноценного трансфера.

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Ювентус и Наполи также интересуются Роке, но предлагают аренду без права выкупа. Витор хочет остаться в Барселоне, и окончательное решение будет за новым тренером Хансом-Дитером Фликом.

Отметим, в прошлом сезоне на счету бразильца всего два гола в 14-ти матчах Ла Лиги.

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