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Одноклубник Довбика и Цыганкова перейдет в Байер

Капитан каталонского коллектива присоединиться к команде Хаби Алонсо.
Вчера, 14:18
Алейш Гарсия / Getty Images
Алейш Гарсия / Getty Images

Капитан Жироны Алейш Гарсия в ближайшие дни переедет из Испании в Германию.

Как сообщает Фабрицио Романо, Байер договорился с каталонцами о трансфере 26-летнего полузащитника.

Испанец обойдется новоиспеченному чемпиону Германии в 18 миллионов евро. Гарсия будет представлен новым игроком "фармацевтов" после прохождения медосмотра, который состоится на этой неделе.

Алейш Гарсия присоединился к Жироне летом 2021 года, перейдя из Эйбара в качестве свободного агента.

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За три года в Каталонии хавбек провел 172 матча, в которых он записал на свой счет 8 голов и 21 результативную передачу.

Напомним, что днем ранее Жирона объявила Артема Довбика лучшим игроком команды в прошедшем сезоне.

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