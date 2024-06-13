Одноклубник Довбика и Цыганкова перейдет в Байер

Капитан Жироны Алейш Гарсия в ближайшие дни переедет из Испании в Германию.

Как сообщает Фабрицио Романо, Байер договорился с каталонцами о трансфере 26-летнего полузащитника.

Испанец обойдется новоиспеченному чемпиону Германии в 18 миллионов евро. Гарсия будет представлен новым игроком "фармацевтов" после прохождения медосмотра, который состоится на этой неделе.

Алейш Гарсия присоединился к Жироне летом 2021 года, перейдя из Эйбара в качестве свободного агента.

Читай также: Мората готов покинуть Атлетико на фоне интереса клуба к Довбику

За три года в Каталонии хавбек провел 172 матча, в которых он записал на свой счет 8 голов и 21 результативную передачу.

Напомним, что днем ранее Жирона объявила Артема Довбика лучшим игроком команды в прошедшем сезоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!