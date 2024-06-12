Довбик стал лучшим игроком сезона в Жироне
Украинец обошел Савио и Эрика Гарсию.
Артем Довбик признан лучшим игроком сезона в Жироне.
В голосовании украинский форвард обошел Эрика Гарсию и Савио, которые также претендовали на награду.
🇺🇦⚽️ 𝐀𝐑𝐓𝐄𝐌 𝐃𝐎𝐕𝐁𝐘𝐊, JUGADOR 🌟 DE LA TEMPORADA! ❤️🤍 pic.twitter.com/w66RB1R8OQ— Girona FC (@GironaFC) June 12, 2024
Напомним, что Артем провел очень сильный сезон, сыграв 41 матч, в которых отличился 25-ю голами и 10-ю ассистами.
Также по итогам сезоне в испанской Ла Лиге украинец получил Трофей Пичичи - награду лучшему бомбардиру сезона.
Также напомним, что на украинца претендует ряд европейских клубов, например, Наполи совсем недавно сделал предложение.
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