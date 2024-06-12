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Довбик стал лучшим игроком сезона в Жироне

Украинец обошел Савио и Эрика Гарсию.
Вчера, 12:20
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Артем Довбик признан лучшим игроком сезона в Жироне.

В голосовании украинский форвард обошел Эрика Гарсию и Савио, которые также претендовали на награду.

Напомним, что Артем провел очень сильный сезон, сыграв 41 матч, в которых отличился 25-ю голами и 10-ю ассистами.

Также по итогам сезоне в испанской Ла Лиге украинец получил Трофей Пичичи - награду лучшему бомбардиру сезона.

Также напомним, что на украинца претендует ряд европейских клубов, например, Наполи совсем недавно сделал предложение.

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