Довбик стал лучшим игроком сезона в Жироне

Артем Довбик признан лучшим игроком сезона в Жироне.

В голосовании украинский форвард обошел Эрика Гарсию и Савио, которые также претендовали на награду.

🇺🇦⚽️ 𝐀𝐑𝐓𝐄𝐌 𝐃𝐎𝐕𝐁𝐘𝐊, JUGADOR 🌟 DE LA TEMPORADA! ❤️🤍 pic.twitter.com/w66RB1R8OQ — Girona FC (@GironaFC) June 12, 2024

Напомним, что Артем провел очень сильный сезон, сыграв 41 матч, в которых отличился 25-ю голами и 10-ю ассистами.

Также по итогам сезоне в испанской Ла Лиге украинец получил Трофей Пичичи - награду лучшему бомбардиру сезона.

Также напомним, что на украинца претендует ряд европейских клубов, например, Наполи совсем недавно сделал предложение.

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