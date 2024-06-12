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Наполи озвучил Жироне сумму, которую готов заплатить за Довбика

Неаполитанцы пока сделали наиболее привлекательное предложение по украинскому форварду.
Вчера, 10:11
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Наполи всерьез нацелен на подписание нападающего Жироны и сборной Украины Артема Довбика во время летнего трансферного окна.

Как утверждает AS, итальянский клуб сделал предложение каталонцам по 26-летнему форварду в размере 35 миллионов евро.

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По информации издания, неаполитанцы пока являются единственными, кто предлагает сумму, за которую Жирона готова вести переговоры о продаже своего игрока.

Интерес к украинскому нападающему также сохраняет Атлетико, но предложение мадридцев пока составляет 25 миллионов евро.

Напомним, что в своем дебютном сезоне в Жироне Добвик отличился 24 голами и десятью результативными передачами в 39 матчах во всех турнирах. Также он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с упомянутыми 24-мя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что Довбик достиг устной договоренности о контракте с Атлетико.

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