Мората готов покинуть Атлетико на фоне интереса клуба к Довбику

Испанец не собирается сидеть на скамейке запасных, наблюдая за тем, как играют другие.

Атлетико приближается к приобретению лучшего бомбардира чемпионата Испании сезона-2023/24 Артема Довбика.

Мадридский коллектив уже согласовал с украинцем потенциальный переход. В связи с этим форвард "матрасников" Альваро Мората заявил, что он запросит трансфер, если клуб подпишет игрока на его позицию.

"Я вижу, что пишут в СМИ, и директоры клуба знают, о чем я говорю, поэтому скажу четко".

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"Я ни с кем не разговаривал, но я вижу, что Атлетико хочет подписать восемь нападающих, и у меня создается впечатление, что я не являюсь приоритетом в клубе".

"Мне 31 год, в октябре мне исполнится 32, поэтому я не могу оставаться в Атлетико Мадрид, если не буду играть", - цитирует испанца Football Italia со ссылкой на El Larguero.

Ранее стало известно, что Артем Довбик был признан лучшим игроком Жироны в прошедшем сезоне.

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