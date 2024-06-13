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Первый пошел: Жирона продала своего капитана за немалые деньги

Алейш Гарсия перебрался к леверкузенскому Баеру.
Вчера, 21:42
Гарсия в новом клубе
Гарсия в новом клубе

Чемпионы Германии и обладатели Кубка страны леверкузенский Байер объявил о подписании испанского полузащитника Алейша Гарсии.

26-летний капитан Жироны перебрался в новый клуб за 18 миллионов евро. Контракт игрока подписан на срок до 2029 года.

Гарсия принял участие в 37 матчах чемпионата Испании в прошлом сезоне и стал одной из ключевых фигур Жироны, получившей третье место в Ла Лиге и добывшей в борьбе право сыграть в Лиге чемпионов.

Напомним, что слухи также "продают" из Жироны и обоих украинских легионеров - Артема Довбика и Виктора Цыганкова.

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