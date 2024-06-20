iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лестер официально представил нового тренера

Стив Купер также вернулся в АПЛ.
Сегодня, 12:36
Стив Купер / Getty Images
Стив Купер / Getty Images

Новичок АПЛ грядущего сезона Лестер оппределился с главным тренером.

Им стал 44-летний валлийский специалист Стив Купер, контракт с которым заключен на три года.

Напомним, ранее Купер возглавлял Ноттингем Форест, который вывел в АПЛ впервые с 1999 года. Однако в декабре 2023 года валлийца уволили.

Ранее тренер также работал со Суонси и возглавлял молодежную сборную Англии, с которой выигрывал чемпионат Европы.

Также, напомним, ранее сообщалось, что тен Хаг хочет привести в МЮ своего экс-игрока.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лестер Сити

Статьи по теме

Чемпион АПЛ закрыл очередной ресторан из-за краха бизнеса Чемпион АПЛ закрыл очередной ресторан из-за краха бизнеса
Легендарный экс-форвард может возглавить новичка АПЛ Легендарный экс-форвард может возглавить новичка АПЛ
Челси проявляет интерес к бывшему ассистенту Гвардиолы Челси проявляет интерес к бывшему ассистенту Гвардиолы
Лестер может предложить новый контракт своему ветерану Лестер может предложить новый контракт своему ветерану
Помочь журналистам

Видео

Вторая победа Германии на домашнем Евро в обзоре матча с Венгрией: видео голов и лучших моментов
Вторая победа Германии на домашнем Евро в обзоре матча с Венгрией: видео голов и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" сыграют со Словакией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Европа14:59
"Напряжение и поддержка": Рэтклифф рассказал, почему не уволил тен Хага
Украина14:57
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" сыграют со Словакией
Украина14:49
Безумное футбольное лето: календарь матчей сборных Украины на Евро и Олимпиаде
Автоспорт14:34
Представлен футуристический болид для серий поддержки Формулы-Е
Теннис14:30
Калинина вылетела с турнира в Бирмингеме
ММА14:19
Президент UFC назвал настоящую причину ухода Нганну из компании
Евро-202413:55
Сербия может сняться с Евро-2024
Европа13:47
Форвард Реала назвал неожиданного претендента на Золотой мяч
ЧМ-202213:35
Рейтинг ФИФА: Украина опустилась на две позиции после старта Евро
Формула 113:24
Руководитель Формулы-1 заявил, что серия может отказаться от гибридных двигателей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK