Лестер официально представил нового тренера
Стив Купер также вернулся в АПЛ.
Новичок АПЛ грядущего сезона Лестер оппределился с главным тренером.
Им стал 44-летний валлийский специалист Стив Купер, контракт с которым заключен на три года.
Напомним, ранее Купер возглавлял Ноттингем Форест, который вывел в АПЛ впервые с 1999 года. Однако в декабре 2023 года валлийца уволили.
Ранее тренер также работал со Суонси и возглавлял молодежную сборную Англии, с которой выигрывал чемпионат Европы.
Также, напомним, ранее сообщалось, что тен Хаг хочет привести в МЮ своего экс-игрока.
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