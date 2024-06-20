Лестер официально представил нового тренера

Стив Купер также вернулся в АПЛ.

Новичок АПЛ грядущего сезона Лестер оппределился с главным тренером.

Им стал 44-летний валлийский специалист Стив Купер, контракт с которым заключен на три года.

Напомним, ранее Купер возглавлял Ноттингем Форест, который вывел в АПЛ впервые с 1999 года. Однако в декабре 2023 года валлийца уволили.

Ранее тренер также работал со Суонси и возглавлял молодежную сборную Англии, с которой выигрывал чемпионат Европы.

Также, напомним, ранее сообщалось, что тен Хаг хочет привести в МЮ своего экс-игрока.

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