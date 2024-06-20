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Тен Хаг хочет видеть в МЮ своего бывшего подопечного

Альварес может перебраться в стан "красных дьяволов".
Сегодня, 11:15
Эдсон Альварес / Getty Images
Эдсон Альварес / Getty Images

Манчестер Юнайтед рассматривает возможность приобретения Эдсона Альвареса из Вест Хэма.

По данным журналиста Фабрицио Романо, это связано с вероятным уходом Каземиро. 26-летний опорный полузащитник ранее играл под руководством тен Хага в Аяксе.

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Если трансфер состоится, Альварес станет четвертым экс-игроком Аякса в Манчестер Юнайтед при тен Хаге, после Антони, Лисандро Мартинеса и Донни ван де Бека.

В минувшем сезоне на счету мексиканца один гол и один ассист в 31 матче АПЛ.

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