Европейская сборная уволила главного тренера

Сборная Уэльса в ближайшее время будет заниматься поиском нового главного тренера.

Как сообщает пресс-служба валлийской федерации футбола, было принято решение уволить с поста наставника взрослой сборной 49-летнего Роба Пейджа.

Вместе с местным специалистом "драконы" прошли на Евро-2020 и ЧМ-2022, но не смогли квалифицироваться на Евро-2024, а в июньских товарищеских матчах разгромно проиграли Словакии и сыграли вничью с Гибралтаром.

Кроме взрослой сборной Пейдж также с 2017 по 2019 год тренировал сборную Уэльса до 21 года, а до этого работал в английских клубах низших дивизионов.

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