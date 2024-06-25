Нидерландский клуб потерял профессиональную лицензию

У Витесса есть пять дней, чтобы подать апелляцию.

Королевский футбольный союз Нидерландов лишил Витесс статуса профессионального клуба.

Напомним, что "желто-черные" испытывали серьезные финансовые трудности. Акции клуба должны были быть переданы от росийского владельца валерия ойфа в фонд Vitesse voor Altijd, однако клуб не смог договориться с новыми кредиторами.

Еще в прошлом сезоне Витесс был оштрафован на 18 очков, из-за чего покинул Эредивизию, а теперь клуб под угрозой исчезновения.

Отсутствие банковского счета, бухгалтера-аудитора и невозможность обеспечить баланс бюджета сделали невозможным продление лицензии Витесса на сезон-2024/25. А без нее нельзя выступать в профессиональных лигах Нидерландов.

При этом у клуба есть пять дней, чтобы исправить ситуацию и подать апелляцию.

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