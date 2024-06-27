Челси может подписать за 70 млн евро защитника аутсайдера АПЛ
Лондонцам нужен Мурилло.
Челси заинтересован в трансфере защитника Ноттингем Форест Мурилло. Об этом сообщает The Guardian.
Лондонцы сделали запрос о 21-летнем бразильце, которого оценивают в 70 миллионов фунтов. В сделку может быть включен Трево Чалоба.
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Напомним, Мурилло присоединился к Ноттингему в прошлым летом. Контракт с клубом рассчитан до июля 2027 года.
Игрок провел 32 матча в прошлом сезоне АПЛ, сделав 2 ассиста.
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