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Челси связался с Ньюкаслом, чтобы обсудить трансфер форварда сборной Швеции

"Пенсионерам" придется побить очередной трансферный рекорд, чтобы договориться с "сороками".
Сегодня, 15:02
Александер Исак / Getty Images
Александер Исак / Getty Images

Челси запросил у Ньюкасла информацию о нападающем Александере Исаке, сообщает Daily Mail.

По информации источника, между клубами состоялись переговоры, во время которых "синие" заявили о своем желании подписать игрока сборной Швеции.

Они знают, что данный трансфер потребует огромного количества денег - лондонский клуб готов побить свой же рекорд, установленный всего год назад, когда Брайтон получил 115 миллионов фунтов за Мойзеса Кайседо.

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В прошлом сезоне Исак забил 25 голов в  40 матчах "сорок" во всех турнирах. Его трансфер из Реал Сосьедада летом 2022 года обошелся английскому коллективу в 70 миллионов евро. На данный момент Transfermarkt оценивает 24-летнего форварда в 75 миллионов.

Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау хочет сохранить главных звезд своей команды, однако ранее представители клуба заявляли, что они могут быть вынуждены продать их, чтобы вписаться в финансовые правила АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси ньюкасл

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