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Милан готов подписать многострадального форварда Челси

Лукаку может оказаться в стане "россонери".
Сегодня, 12:19
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Милан проявляет интерес к нападающему Челси Ромелу Лукаку. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Основной целью "россонери" был Джошуа Зиркзе из Болоньи, но высокие финансовые требования его агента мешают сделке. Поэтому Милан вернулся к 31-летнему Лукаку и уже провел переговоры с Челси. В планах – обсуждение условий трансфера с агентами бельгийца.

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Милан хочет арендовать Лукаку, но Челси настаивает на продаже за значительную сумму, ранее упоминалась цифра в 45 миллионов евро.

Кроме того, Лукаку интересуется Наполи, но клуб еще не решил ситуацию с Виктором Осимхеном.

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