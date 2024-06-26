Милан готов подписать многострадального форварда Челси

Лукаку может оказаться в стане "россонери".

Милан проявляет интерес к нападающему Челси Ромелу Лукаку. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Основной целью "россонери" был Джошуа Зиркзе из Болоньи, но высокие финансовые требования его агента мешают сделке. Поэтому Милан вернулся к 31-летнему Лукаку и уже провел переговоры с Челси. В планах – обсуждение условий трансфера с агентами бельгийца.

Читай также: Милан задумался о подписании экс-форварда Барселоны

Милан хочет арендовать Лукаку, но Челси настаивает на продаже за значительную сумму, ранее упоминалась цифра в 45 миллионов евро.

Кроме того, Лукаку интересуется Наполи, но клуб еще не решил ситуацию с Виктором Осимхеном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!