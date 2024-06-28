Хавбек сборной Бразилии прошел медосмотр для перехода в Ювентус

Луис находится в шаге от трансфера в стан туринцев.

Полузащитник Астон Виллы Дуглас Луис прошел медосмотр для перехода в Ювентус.

В рамках этой сделки также прошли медосмотр Сэм Айлинг и Энцо Барренечеа, которые переедут в стан английского клуба.

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Клубы уже готовят документы для официального объявления трансфера.

По данным журналиста Фабрицио Романо, Астон Вилла получит 28 млн евро за своего футболиста.

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