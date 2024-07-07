УАФ, Шахтер и Динамо поздравили Магучих с установлением мирового рекорда

Ярослава побила достижение, которое держалось с 1987 года.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих побила мировой рекорд по прыжкам в высоту, который держала болгарка Стефка Костадинова.

Данное достижение не прошло мимо представителей и других видов спорта. В частности, Магучих поздравили Украинская ассоциация футбола и украинские гранды Динамо Киев и Шахтер Донецк.

УАФ и Шахтер посвятили Магучих отдельные посты в своих соцсетях.

"Ярослава Магучих установила мировой рекорд в женских прыжках в высоту

Наша спортсменка показала результат 2,1 м. С первой попытки

Гордимся", - написала УАФ.

"МИРОВОЙ РЕКОРД! ЯРОСЛАВА МАГУЧИХ!

Украинская легкоатлетка на Бриллиантовой лиге в Париже в секторе женских прыжков в высоту установила новый мировой рекорд с результатом 2,10 м, который держался с 1987 года!", - отметил Шахтер.

Динамо опубликовало Stories в своем Instagram, отметив аккаунт Магучих.

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