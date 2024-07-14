iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вест Хэм поборется с саудовскими клубами за лидера Аякса

Стивен Бергвейн может вернуться в АПЛ.
Сегодня, 13:15
Стивен Бергвейн / Getty Images
Стивен Бергвейн / Getty Images

Лидер Аякса Стивен Бергвейн заинтересовал целый ряд клубов, пишет teamtalk.

В клубе хотели бы сохранить игрока, но понимают, что растущий интерес к нидерландцу им нечем перебить.

Лидером гонки считается лондонский Вест Хэм, который хочет добавить в свою атакующую линию еще одного универсального игрока. В клубе уверены, что вингер отлично сыграется с Кудусом и Боуэном.

С другой же стороны на Бергвейна смотрят саудовские клубы, которые могут предложить игроку солидную зарплату. На текущий момен неизвестно, что выберет 26-летний игрок, однако в Аяксе он точно не останется.

Ранее также сообщалось, что Комо интересуется нападающим Атлетико.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Мерседес планирует привести обновления на последние два этапа перед перерывом Мерседес планирует привести обновления на последние два этапа перед перерывом
Владелец МЮ подколол игрока своей команды Владелец МЮ подколол игрока своей команды
"Создаст проблемы": Стивенсон спрогнозировал, кто победит в бою Ломаченко - Дэвис "Создаст проблемы": Стивенсон спрогнозировал, кто победит в бою Ломаченко - Дэвис
Лидер Баварии проведет беседу с Компани, чтобы определить свое место в клубе Лидер Баварии проведет беседу с Компани, чтобы определить свое место в клубе
Помочь журналистам

Видео

Уругвай благодаря Суаресу вырвал у Канады бронзу Копа Америка: обзор матча за третье место
Уругвай благодаря Суаресу вырвал у Канады бронзу Копа Америка: обзор матча за третье место

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Испания и Англия определят чемпиона
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Месси и Ямаль ворвались в гонку
просмотров

Последние новости

Формула 115:25
Мерседес планирует привести обновления на последние два этапа перед перерывом
Евро-202415:08
Владелец МЮ подколол игрока своей команды
Бокс15:02
"Создаст проблемы": Стивенсон спрогнозировал, кто победит в бою Ломаченко - Дэвис
Европа14:46
Лидер Баварии проведет беседу с Компани, чтобы определить свое место в клубе
Теннис14:45
Уимблдон-2024 (ATP): Алькарас и Джокович сыграют в финале
ММА14:41
"78-летний миллиардер должен быть на яхте, но его там нет": Макгрегор прокомментировал покушение на Трампа
Европа14:15
Ветеран сборной Испании завершит международную карьеру после Евро
Украина14:00
Трансферы УПЛ: Албанец пополнил состав ЛНЗ, игрок Динамо перешел в Александрию
Украина13:48
Александрия подписала защитника Динамо
Европа13:45
Агент Рабьо предложил услуги хавбека английским топ-клубам
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK