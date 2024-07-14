Вест Хэм поборется с саудовскими клубами за лидера Аякса

Лидер Аякса Стивен Бергвейн заинтересовал целый ряд клубов, пишет teamtalk.

В клубе хотели бы сохранить игрока, но понимают, что растущий интерес к нидерландцу им нечем перебить.

Лидером гонки считается лондонский Вест Хэм, который хочет добавить в свою атакующую линию еще одного универсального игрока. В клубе уверены, что вингер отлично сыграется с Кудусом и Боуэном.

С другой же стороны на Бергвейна смотрят саудовские клубы, которые могут предложить игроку солидную зарплату. На текущий момен неизвестно, что выберет 26-летний игрок, однако в Аяксе он точно не останется.

Ранее также сообщалось, что Комо интересуется нападающим Атлетико.

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