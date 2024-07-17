Реал Мадрид решил не искать альтернативу трансферной цели, которую перехватил МЮ

Мадридский Реал решил отказаться от подписания центрального защитника после перехвата главной цели.

Как сообщает дурналист Хорхе Пикон, "сливочные" не будут искать альтернативу Лени Йоро. Руководство испанского гранда считает, что Йоро уникальный игрок и на рынке нет игрока хотя бы близкого к его уровню.

Также Пикон отмечает, что Йоро выбрал переход в МЮ, потому что устал ждать, когда Реал сделает что-то чтобы приблизить его переход в клуб.

Напомним, ранее сообщалось, что 18-летний французский центрбек перейдет в Манчестер Юнайтед за около 60 миллионов евро.

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