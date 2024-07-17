iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер обыграл турецкий топ-клуб на сборах

Победу "горнякам" принес гол Эгиналду.
Вчера, 22:38
Шахтер - Бешикташ / Getty Images
Шахтер - Бешикташ / Getty Images

Донецкий Шахтер сыграл на сборах в Словении с турецким Бешикташем.

Зрители увидели всего один гол в матче. Его автором стал Эгиналду, который забил на 66-ой минуте матча.

"Горняки" имели больше моментов и чаще угрожали воротам соперника. «Орлы» преимущественно играли на контратаках и "искали счастья“ на стандартах.

Следующий поединок на сборах коллектив Марино Пушича сыграет с новичком АПЛ Ипсвичем.

Шахтер - Бешикташ 1:0
Гол: Эгиналду, 66.

Шахтер: Резник (Твардовский, 46), Винисиус Тобиас (Фарина, 46), Бондарь (Грам, 46), Матвиенко (Франьич, 46), Азаров (Педро Энрике, 46), Бондаренко (Назарина, 46), Марлон Гомес (Степаненко, 46), Судаков (Педриньо, 46), Зубков (Швед, 46), Кевин (Невертон, 46), Траоре (Эгиналду, 46).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер бешикташ

Статьи по теме

Защитник Милана не соглашается на переход в Бешикташ, ожидая предложения из АПЛ Защитник Милана не соглашается на переход в Бешикташ, ожидая предложения из АПЛ
Шахтер разгромил турецкий клуб в рамках товарищеского матча Шахтер разгромил турецкий клуб в рамках товарищеского матча
Легионер Шахтера забил первый гол после возвращения в клуб Легионер Шахтера забил первый гол после возвращения в клуб
Новичок Шахтера высказался о войне в Украине Новичок Шахтера высказался о войне в Украине
Помочь журналистам

Видео

Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024
Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова ворвалась в топ-10, Цуренко и Свитолина продлжают терять позиции
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа00:40
"Всегда рядом": Довбик с женой обменялись милыми поздравлениями с годовщиной свадьбы
Вчера, 23:59
Бокс23:59
"Нужны лишь мелкие коррективы": Менеджер заявил, что Фьюри не считает противостояние с Усиком сложным
Другие страны23:38
Вратарь эквадорской Барселоны скончался вследствие падения в душе
Европа23:11
Итальянский топ-клуб подписал экс-воротаря Арсенала
Киберспорт22:55
Беллингем стал лицом FC 25, а EA представила официальный трейлер футбольного симулятора
Европа22:38
Шахтер обыграл турецкий топ-клуб на сборах
Киберспорт22:08
Esports World Cup: NaVi обыграли FURIA и прошли в плей-офф
Европа21:58
Реал Мадрид решил не искать альтернативу трансферной цели, которую перехватил МЮ
Киберспорт21:50
NaVi вышли в плей-офф Esports World Cup 2024
Европа21:35
Динамо минимально победило экзотического соперника на сборах
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK