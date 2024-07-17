Шахтер обыграл турецкий топ-клуб на сборах

Донецкий Шахтер сыграл на сборах в Словении с турецким Бешикташем.

Зрители увидели всего один гол в матче. Его автором стал Эгиналду, который забил на 66-ой минуте матча.

"Горняки" имели больше моментов и чаще угрожали воротам соперника. «Орлы» преимущественно играли на контратаках и "искали счастья“ на стандартах.

Следующий поединок на сборах коллектив Марино Пушича сыграет с новичком АПЛ Ипсвичем.

Шахтер - Бешикташ 1:0

Гол: Эгиналду, 66.

Шахтер: Резник (Твардовский, 46), Винисиус Тобиас (Фарина, 46), Бондарь (Грам, 46), Матвиенко (Франьич, 46), Азаров (Педро Энрике, 46), Бондаренко (Назарина, 46), Марлон Гомес (Степаненко, 46), Судаков (Педриньо, 46), Зубков (Швед, 46), Кевин (Невертон, 46), Траоре (Эгиналду, 46).

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